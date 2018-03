Fla e Timão empatam. Palmeiras estreia hoje

Diante de vazias arquibancadas no Engenhão, Flamengo e River Plate sentiram falta do empurrão das torcidas nesta quarta-feira. Num jogo de futebol morno e de emoções somente no segundo tempo, o time carioca empatou com o rival argentino por 2 a 2, em sua estreia nesta edição da Copa Libertadores. O resultado teve sabor de derrota porque o River igualou o placar somente aos 41 minutos do segundo tempo.

Todos os gols saíram na etapa final da partida, que abriu o Grupo 4 da competição - Emelec (Equador) e Independiente Santa Fe (Colômbia) vão se enfrentar hoje. O time carioca chegou a liderar o placar por duas vezes, mas cedeu o empate nos dois momentos. Henrique Dourado abriu o placar, de pênalti, e Mora igualou apenas dois minutos depois. Na sequência, Everton devolveu a vantagem ao anfitrião. Mas Mayada sacramentou o empate.

Já o Corinthians conseguiu colocar em campo exatamente o que havia planejado para a estreia na Libertadores. Sem correr riscos, a equipe controlou o jogo e empatou por 0 a 0 diante do Millonarios, na Colômbia. A equipe esteve mais perto da vitória e acertou o travessão com Henrique.

Estreia

O Palmeiras estreia nesta quinta-feira, às 21h30, contra o Junior Barranquilla, no estádio Metropolitano, em Barranquilla. “O Junior Barranquilla é forte, rápido e tem posse de bola. Esses detalhes são importantes e teremos que tomar muito cuidado, porque queremos sair daqui com resultado positivo”, disse o técnico do Palmeiras, Roger Machado. Na entrevista coletiva de ontem, o treinador citou que o grupo do Palmeiras é o mais forte da competição. Também completam a chave o Boca Juniors e o Alianza Lima.