Esporte Fla bate o Timão. Inter perde chance de ser 1º

Corinthians e Flamengo duelaram nesta sexta-feira pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando no Itaquerão, em São Paulo, o rubro-negro se impôs e traduziu o maior volume de jogo em uma vitória por 3 a 0, que o leva ao 3º lugar na classificação da competição, com 52 pontos - Palmeiras e Internacional têm 53. Lucas Paquetá marcou dois gols, enquanto Renê co...