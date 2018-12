Esporte Firmino marca, Liverpool bate Burnley de virada e mantém perseguição ao City O time do brasileiro continua na 2ª colocação, agora com 39 pontos, dois a menos que o Manchester City, líder da competição

O Liverpool visitou o Burnley nesta quarta-feira (5), teve muita dificuldade, mas manteve a perseguição ao Manchester City no Campeonato Inglês. Repleto de reservas, o time de Jürgen Klopp saiu atrás do placar e precisou da entrada de Roberto Firmino para selar o triunfo por 3 a 1, pela 15.ª rodada. Foi do brasileiro o segundo gol do Liverpool, que chegou a 39 pontos...