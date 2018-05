Esporte Firmino encurta folga e se apresenta antecipadamente à seleção Jogador do Liverpool estava dispensado até quarta-feira por ter participado da final da Liga dos Campeões

O atacante Roberto Firmino resolveu encurtar a sua folga e se apresentou na manhã desta terça-feira à seleção brasileira, que se prepara em Londres para a Copa do Mundo. Ele chegou ao CT do Tottenham a tempo de participar do treinamento comandando por Tite - a equipe vai ter atividade à tarde também. O jogador do Liverpool estava dispensado até quarta-feira, assim como M...