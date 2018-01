Finalistas em 2015, Aparecidense e Goiás abrem torneio com treinadores repetidos

Aparecidense e Goiás decidiram, em 2015, o título do Goianão. Triunfo esmeraldino naquele ano sobre o Camaleão, que fez a melhor participação na elite do Estadual e foi vice. Na noite desta quarta-feira (17 de janeiro), às 21h45, os dois clubes se enfrentam na abertura da competição. A partida será disputada no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, com alguns personagens da final de três anos atrás. O POPULAR acompanhará o jogo em Tempo Real

Entre eles, os técnicos são os mesmos: Márcio Azevedo (na Aparecidense) e Hélio dos Anjos (Goiás). Dos jogadores, os poucos que permaneceram são os zagueiros Filipe e Mirita (dupla de zaga do Camaleão em 2015), David Duarte (do Goiás, estreou naquela final), o meia Washington e o goleiro Pedro

Henrique (brigando por titularidade na Aparecidense) e o atacante Carlos Eduardo (novato no alviverde em 2015).

"É um jogo chamativo, interessante. Esperamos bom público na estreia dos dois times", disse o diretor de futebol da Aparecidense, João Rodrigues, o Cocá. Além de contar com os jogadores de 2015, o dirigente buscou reforçar o elenco com nomes experientes: o meia Cristian (campeão do Paulistão 2014 pelo Ituano) e, o mais conhecido deles, o atacante Nonato. Por três vezes seguidas (2014/15 e 16), Nonato foi artilheiro do Goianão. Ano passado, Nonato foi goleador máximo da Divisão de Acesso e 3ª Divisão.

No Goiás, que elegeu nova diretoria em dezembro, há o discurso de que as metas do clube passam, em 2018, pela conquista do acesso à Série A e o título do Goianão. O técnico Hélio dos Anjos trata a competição local como parte importante do projeto alviverde. Por isso, ele foi um dos responsáveis pela formação do novo elenco.

"A única coisa que garanto é que o perfil do grupo mudou. Quero reciprocidade dos atletas. O Goiás oferece muito (estrutura e condições de trabalho). Não podemos aceitar, passivamente, situações que ocorreram em outras temporadas", avisou o treinador, que busca o 5º título do Goianão e discordou dos critérios da tabela na rodada inicial. "Em qualquer início de competição no mundo, o campeão inicia em sua casa, faz o jogo de abertura na sua casa", opinou o técnico do alviverde.

Dos doze jogadores contratados, pelo menos quatro podem estrear nesta quarta: o volante João Afonso, o meia Giovanni, o meia atacante Rafinha (destaque nos treinos) e o atacante Lucão. O zagueiro Raphael Silva não foi confirmado - ele disputou posição, nos treinos, com David Duarte.

Eduardo Brock, outro zagueiro contratado (foi capitão do Paraná, na Série B de 2017), foi liberado para acompanhar o nascimento do primeiro filho dele, em Arroio do Meio (RS). Jefferson, lateral esquerdo, teve fratura no nariz, mas treinou com uma máscara protetora no local para jogar. Até sete atletas, remanescentes do ano passado, podem iniciar o jogo: Marcelo Rangel, Pedro Bambu, David Duarte, Fábio Sanches, Jefferson, Leo Sena e Carlos Eduardo.

FICHA TÉCNICA

Aparecidense: Busatto (Pedro Henrique); Rafael Cruz, Filipe, Mirita, Hélder; Lusmar, Clécio, Cristian e Caio Wilker; Aleilson e Nonato. Técnico: Márcio Azevedo

Goiás: Marcelo Rangel; Pedro Bambu, David Duarte (Raphael Silva), Fábio Sanches, Jefferson; João Afonso, Léo Sena, Giovanni; Carlos Eduardo, Lucão e Rafinha. Técnico: Hélio dos Anjos

Local: Estádio Anníbal Batista de Toledo (Aparecida de Goiânia)

Horário: 21h45.

Árbitro: Elmo Resende

Assistentes: Bruno Pires (Fifa) e Paulo César Almeida

Ingresso: 40 reais