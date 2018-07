Esporte Finalista, Croácia vive história de virada e vingança Equipe croata supera Inglaterra após sair atrás e reencontra a França, algoz croata em 98

A final da Copa do Mundo entre França e Croácia no domingo, ao meio-dia (de Brasília), remete ao momento mais importante do futebol croata até esta quarta-feira (11). Foi em um confronto contra os franceses, em 1998, que eles viram o sonho de chegar a uma decisão cair por terra. No Estádio Luzhniki, em Moscou, a história contra a Inglaterra foi diferente. Eles viraram o...