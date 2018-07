Esporte Final da Copa terá duelo entre Modric e Mbappé Candidatos ao prêmio de melhor jogador da Copa, garoto Mbappé e experiente Modric são os destaques

A Copa do Mundo da Rússia terá uma decisão em que os camisas 10 são ícones das seleções de França e Croácia. Hoje, ao meio-dia (de Brasília), quando a bola rolar no Estádio Luzhiniki, em Moscou, o vigor e velocidade do jovem francês Kylian Mbappé se contrastará com a forma cerebral e dedicação do experiente croata Luka Modric. Partem dos pés deles as principais, mas não únicas,...