Fim do período de inscrição: Atlético renova elenco; Goiás e Vila Nova ainda podem contratar

Após as 23h59 desta sexta-feira, nenhum clube da Série A do Campeonato Brasileiro poderá inscrever mais jogadores para a competição. O Atlético, único representante do futebol goiano na elite nacional, encerra o período de contratações com 17 novos jogadores em relação a temporada de 2016.

Após o início do 2º turno, seis atletas foram contratados e todos inscritos para reforçar o Dragão na luta contra o rebaixamento: Lucas Frigeri (goleiro), Dedé Silva (zagueiro), Ronaldo (volante), João Victor (volante), Alison (atacante) e Pedro Henrique (atacante).



Gilvan e Roger Carvalho (zagueiros); Igor, André Castro, Paulinho, Everton Heleno e Marcão Silva (volantes); Andrigo (meia); Niltinho, Jefferson Nem e Walter (atacantes) são as demais contratações atleticanas no ano.



O mercado rubro-negro priorizou jogadores jovens e que podem ficar no Atlético em 2018, independente da divisão que o clube esteja. Os últimos contratados já treinam com o restante do grupo atleticano e estão à disposição do técnico João Paulo Sanches. O próximo compromisso do Dragão é contra o Bahia, na próxima segunda-feira (11), no Olímpico, às 20 horas. O Atlético é lanter da Série A com 18 pontos.



Diferente da Série A, a segunda divisão do Brasileiro ainda está com o período de inscrição aberto. O prazo final é no dia 18 de setembro. Goiás e Vila Nova ainda podem se reforçar visando a disputa da Série B.