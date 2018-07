Esporte Fim de Copa bom para todos os lados Bélgica supera a Inglaterra, por 2 a 0, em São Petersburgo e comemora 3º lugar, enquanto ingleses veem boa campanha

Embora a disputa do 3º lugar não fosse o objetivo de Bélgica e Inglaterra, as duas seleções ganharam na Copa do Mundo de 2018. Os belgas garantiram sua melhor posição na história dos mundiais, ao vencerem a Inglaterra, ontem, por 2 a 0, em São Petersburgo. A Bélgica fechou a competição em 3º lugar. Por outro lado, os ingleses valorizaram a campanha em solo russo, com...