Esporte Filipinho bate Medina e mais 2, vira nº 1 do surfe e ganha etapa de Jeffreys Bay Essa é a segunda prova conquistada pelo brasileiro, que também venceu a etapa de Saquarema, em maio

Filipe Toledo faturou nesta quinta-feira (5), na África do Sul, a etapa de Jeffreys Bay do Circuito Mundial de Surfe e, de quebra, assumiu a liderança do ranking da elite da modalidade. O brasileiro abriu o dia de disputas eliminando o compatriota Gabriel Medina nas quartas de final, depois levou a melhor sobre o japonês Kanoa Igarashi nas semifinais e na decisão superou o...