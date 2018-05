Esporte Filipe Toledo vence australiano na final e fatura etapa do Rio do surfe Evento foi disputado na praia de Saquarema. Na decisão, brasileiro derrotou o australiano Wade Carmichael

O título da etapa do Rio do Circuito Mundial de Surfe ficou em casa. Nesta sexta-feira, com uma atuação praticamente perfeita na grande final contra o australiano Wade Carmichael, o brasileiro Filipe Toledo conquistou o título do evento disputado na praia de Saquarema. Filipinho teve grande desempenho durante todo o evento brasileiro, tanto que havia conseguido uma no...