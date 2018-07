Esporte Fifa se diz 'extremamente satisfeita' com arbitragem da Copa e implantação do VAR De acordo com a entidade, o VAR também foi bem aceito por jogadores, técnicos, torcedores e a mídia

Três dias depois de a Copa do Mundo ser encerrada com a vitória da França sobre a Croácia, por 4 a 2, no último domingo (15), em Moscou, a Fifa resolveu se pronunciar oficialmente para trazer a sua análise sobre a atuação dos árbitros na competição e também para falar da implantação da arbitragem de vídeo (VAR, na sigla em inglês) nas partidas. Por meio de comunica...