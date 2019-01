Esporte Fifa revela que times bateram recorde e gastaram mais de R$ 26 bi em 2018 com negociação de atletas Segundo o informe da entidade, foram feitas 16.533 operações internacionais, entre 175 países, e o aumento no montante investido cresceu 10,3% em relação a 2017

O futebol bateu recordes de negociação de jogadores em 2018. A Fifa divulgou nesta quarta-feira o Informe do Mercado Global de Transferências, no qual aponta que mais de US$ 7 bilhões (R$ 26 bilhões) foram movimentados com transações de atletas. Um aumento de 10,3% em relação a 2017. Segundo o informe, foram feitas 16.533 operações internacionais, entre 175 países,...