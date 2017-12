Fifa reabre nesta terça a venda de ingressos para a Copa de 2018

A Fifa reabre na manhã desta terça-feira, a partir das 7 horas (de Brasília), a segunda etapa de venda de ingressos da Copa do Mundo da Rússia. Agora com os grupos e a tabela da primeira fase definidos, os torcedores podem se candidatar a comprar os bilhetes pelo site www.fifa.com/tickets. Na primeira parte de comercialização, aberta até 31 de janeiro, os interessados se inscrevem para concorrer ao sorteio das entradas.



Segundo a Fifa, todas as solicitações de ingressos serão registradas e caso exista uma procura superior à demanda, haverá um sorteio. A entidade explica que se registrar à compra com antecedência não garante preferência na aquisição do ingresso. Depois dessa primeira parte, haverá uma nova janela para vendas, quando entre 13 de março e 1ª de abril haverá comercialização em tempo real, também pelo site.



A partir de agora, os interessados poderão comprar ingressos específicos pelos 12 estádios da competição. Nesta etapa de vendas, podem ser adquiridos bilhetes para todas as partidas do Mundial, exceto a decisão e o jogo de abertura, entre Rússia e Arábia Saudita.



A primeira etapa de comercialização durou entre setembro e outubro deste ano e contabilizou a venda 742.760 ingressos. Desse total, 53% foram comprados por russos. Entre a parcela restante, o Brasil está entre os países com mais interessados, assim como Estados Unidos, Alemanha, China, México, Argentina, Austrália, Inglaterra e Israel.



Os preços variam de R$ 320 até cerca de R$ 3,4 mil. Os ingressos para os estrangeiros estão divididos em três diferentes categorias de acordo com a localização do assento no estádio. Há ainda uma outra categoria de bilhete exclusiva para cidadãos russos, com preços mais baixos. A carga total de bilhetes não foi divulgada. A segunda etapa de vendas não é a última. A chance final para comprar entradas será entre 18 de abril e 15 de julho, também pelo site da Fifa.



A entidade relembrou que para entrar nos estádios da Copa, os torcedores vão precisar fazer a FAN ID, uma espécie de credencial exclusiva para quem for acompanhar as partidas. O procedimento é para garantir a segurança do público. O documento poderá ser encomendado pela internet logo depois da confirmação da compra do ingresso.