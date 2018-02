Fifa permite que treinadores pré-selecionem 35 jogadores para Copa do Mundo

A Fifa anunciou nesta quinta-feira (8) que mudou suas regras para a Copa do Mundo e vai permitir que cada treinador faça uma pré-convocação de até 35 jogadores que seriam inscritos inicialmente para o torneio que será disputado a partir de junho na Rússia.



Em um comunicado, a Fifa explicou que essa decisão foi tomada depois de um encontro entre treinadores e o comitê organizador das competições da entidade. "Houve um acordo para aumentar o número de jogadores incluídos na lista de não mais de 30 para até 35", afirmou a Fifa.



Essa lista preliminar entregue para a entidade apenas poderá ser publicada pela Fifa com a "autorização explícita" da seleção em questão. A mudança nas regras da entidade ainda precisa passar por uma aprovação do Conselho da Fifa, em reunião marcada para ocorrer no dia 16 de março.



Tite e os demais técnicos terão até o dia 14 de maio para apresentar uma lista inicial de 35 jogadores que vão estar pré-selecionados para a Copa do Mundo. No dia 4 de junho, cada seleção precisa definir seus 23 jogadores que oficialmente participarão do Mundial.



A mudança, segundo o Estado apurou, foi um pedido de treinadores que queriam maior flexibilidade para fazer suas escolhas e diante do risco de um desgaste elevado de alguns dos atletas ao final da temporada do futebol europeu.