Esporte Fifa orienta emissoras de TV a respeitar imagens de mulheres na Copa

A Fifa não ordenou que as emissoras evitem mostrar, nos estádios, mulheres bonitas. A entidade, porém, orientou a transmissão a não denegrir a imagem de mulheres, com focos que possam sugerir uma erotização das arquibancadas. Na quinta-feira, agências de notícia publicaram informações de que haveria uma orientação para que as imagens evitassem "mulheres bonitas", diante...