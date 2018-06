Esporte Fifa lança clipe oficial da Copa do Mundo com participação de Ronaldinho Gaúcho e Willian; assista Canção "Live it up" é interpretada pelo cantor latino Nicky Jam, o astro norte-americano Will Smith e a estrela albanesa Era Istrefi, além de ter produção do DJ e compositor Diplo

A Fifa lançou nesta sexta-feira o clipe de "Live It Up", a música oficial da Copa do Mundo da Rússia. O vídeo, publicado no site oficial da entidade e disponibilizado no Youtube, conta com participação dos brasileiros Ronaldinho Gaúcho e Willian. A música é produzida pelo DJ e compositor Diplo, e interpretada pelo cantor latino Nicky Jam, o astro norte-americano Will S...