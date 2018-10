Esporte Fifa estuda implementar Copa com 48 seleções já em 2022 Presidente da Fifa diz que mudança "é possível"

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, admitiu nesta quarta-feira (31) a possibilidade de a Copa do Mundo do Catar, em 2022, ser disputada com 48 seleções. A afirmação foi dada durante evento de inauguração da nova sede da Confederação Asiática de Futebol (AFC), em Kuala Lumpur, na Malásia. "Aumentamos o número de seleções participantes do mundial de ...