Esporte Fifa e CBF acertam a retomada de projetos do Fundo de Legado da Copa de 2014 Investimento no futebol brasileiro será de R$ 376,7 milhões

A CBF anunciou nesta segunda-feira um acordo com a Fifa para a retomada das ações do Fundo de Legado da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. O documento estabelece os parâmetros para a execução dos projetos pelos próximos quatro anos. O investimento no futebol brasileiro será de US$ 100 milhões (R$ 376,7 milhões). O acordo detalha as condições rigorosas d...