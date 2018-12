Esporte Fifa divulga lista de nomes do Mundial; Real tem lesionado Casemiro e Vinicius Jr A competição irá ocorrer entre os dias 12 e 22 de dezembro, nos Emirados Árabes Unidos

Ainda a espera do representante sul-americano que participará do Mundial de Clubes e será definido no domingo na final da Libertadores entre Boca Juniors e River Plate, na Espanha, a Fifa divulgou nesta quinta-feira (6) a lista de jogadores inscritos por todos os outros times que estarão presentes nesta edição do torneio, marcado para ocorrer entre os dias 12 e 22 de d...