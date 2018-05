Esporte Fifa divulga a música oficial da Copa da Rússia Canção foi produzida pelo DJ Diplo e interpretada por Will Smith, Nicky Jam e a albanesa Era Istrefi

A Fifa divulgou nesta sexta-feira (25) a música oficial da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. A canção, chamada "Live It Up", foi produzida pelo DJ norte-americano Diplo e interpretada pelo ator e rapper Will Smith, Nicky Jam e a albanesa Era Istrefi. A música será executada ao vivo pela primeira vez no dia 15 de julho, na cerimônia de encerramento do Mundial,...