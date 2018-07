Esporte Fifa antecipa prêmio de melhor do mundo e o aproxima da Copa A votação para o melhor jogador da temporada começará no dia 23 de julho e o prêmio será anunciado no dia 24 de setembro

Ronaldo Fenômeno, Kaká e Carlos Alberto Parreira serão membros de um grupo de ex-jogadores e treinadores que escolherá os melhores do mundo do futebol em 2018. A Fifa anunciou nesta quarta-feira (4) que o prêmio será anunciado no dia 24 de setembro, em Londres. Uma primeira lista preliminar será elaborada pelos três brasileiros, além de Fabio Capello, Frank Lampa...