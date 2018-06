Esporte Fifa abre processo contra México por gritos homofóbicos no estádio

A Fifa abriu nesta segunda-feira procedimento disciplinar contra a Federação Mexicana de Futebol por conta do comportamento da torcida do país durante o jogo de domingo, em Moscou, contra a Alemanha. Os torcedores, apesar dos apelos dos dirigentes, voltaram a repetir cantos homofóbicos contra os jogadores adversários. O caso agora está com o Comitê de Disciplina da ent...