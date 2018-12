Esporte Fiba confirma sorteio dos grupos do Mundial de Basquete para o dia 16 de março O Brasil ainda não está classificado para a competição, o time brasileiro ainda precisa de uma vitória nos últimos dois jogos, contra lhas Virgens e República Dominicana

A Federação Internacional de Basquete (Fiba) anunciou nesta quarta-feira (19) que o sorteio dos grupos do Mundial Masculino de 2019 será realizado no dia 16 de março, em Shenzen, uma das oito cidades que abrigarão jogos da competição na China. O grande torneio ocorrerá entre 31 de agosto e 15 de setembro, sendo que contará com a participação de 32 seleções. E o sorteio...