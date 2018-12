Esporte FIA oficializa calendário de 2019 da Fórmula 1 com provas entre março e dezembro O GP do Brasil será na penúltima etapa, no dia 17 de novembro, no Autódromo de Interlagos

O calendário de 21 corridas da Fórmula 1 para 2019 foi aprovado nesta quarta-feira (5) sem alterações, mantendo a cidade de Melbourne como habitual anfitriã do início da temporada, sendo o palco de realização do GP da Austrália, no circuito de Albert Park, em 17 de março. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou nesta quarta-feira, após uma reunião...