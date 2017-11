FGF divulga tabela do Campeonato Goiano de 2018

A Federação Goiana de Futebol (FGF) divulgou nesta sexta-feira (17) a tabela do Campeonato Goiano do ano que vem. Conforme decidido no Conselho Técnico, a 75º edição do Estadual começa no dia 17 de janeiro, quarta-feira, e terá final no dia 8 de abril.

Ao todo, serão 10 participantes divididos em duas chaves: Goiás, Atlético, Iporá, Anapolina e Rio Verde formarão o Grupo A. Vila Nova, Aparecidense, Anápolis, Itumbiara e Grêmio Anápolis estão no Grupo B. Nos dois primeiros turnos os times jogam contra as equipes da outra chave e no 3º turno, os confrontos são dentro dos grupos, em turno único. Os dois primeiros colocados e os outros dois melhores colocados no geral avançam às semifinais.

Os duelos eliminatórios terão uma novidade. Geralmente realizados aos finais de semana, os duelos da volta das semifinais acontecerão em uma quarta-feira: 28 de março.

Semifinais

Jogo 1: 25 de março

Jogo 2: 28 de março

As agremiações terão até o dia 10 de janeiro para apresentar os laudos de aprovação do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Vigilância Sanitária referente aos seus respectivos estádios. Sem autorização dos órgãos, as praças esportivos não poderão sediar jogos do torneio.

Confira abaixo os jogos da 1ª rodada do Goianão 2018*:

17/01: Aparecidense x Goiás - Aníbal Batista de Toledo - 20h30

17/01: Grêmio Anápolis x Anapolina - Jonas Duarte - 20h30

17/01: Itumbiara x Atlético - JK - 20h30

17/01: Vila Nova x Iporá - Serra Dourada - 20h30

18/01: Anápolis x Rio Verde - Jonas Duarte - 20h30

*Os horários das partidas poderão sofrer alterações por causa da grade da televisão.