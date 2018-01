FGF deseja financiar gastos das equipes no futuro

De acordo com o presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), André Pitta, existe um projeto em andamento para que, nos próximos anos, a entidade volte a custear todas as despesas das equipes quando forem necessárias viagens. “Hoje, a FGF custeia as mesmas despesas de 2017, com hospedagem, alimentação e arbitragem. Isso, quando a distância for acima de 100km”, expli...