Esporte FGF confirma jogos do Vila Nova no OBA Após atuar na estreia do Goianão no Serra Dourada, Tigre terá os outros cinco jogos como mandante no seu estádio, o Onésio Brasileiro Alvarenga

Agora é oficial. A FGF (Federação Goiana de Futebol) confirmou nesta segunda-feira (28) que os jogos do Vila Nova como mandante no Campeonato Goiano serão no Onésio Brasileiro Alvarenga. O primeiro jogo do Tigre em seu estádio em 2019 será já na próxima quinta-feira (31), às 20h30, diante do Crac. A última partida do colorado no Onésio Brasileiro Alvarenga foi no...