Esporte FGF confirma jogos do Goiás contra Atlético e Goiânia na Serrinha Duelo com o Dragão no próximo domingo (03) será na Serrinha; confronto do 2º turno ocorrerá no Estádio Antônio Accioly

A Federação Goiana de Futebol (FGF) confirmou que os clássicos entre Goiás e Atlético e Goiás e Goiânia, pelo Campeonato Goiano, serão realizados no Estádio da Serrinha. O confronto com o Dragão ocorre no próximo domingo (03), com mando de campo e torcida única esmeraldina, pela 5ª rodada do 1º turno. No duelo do 2º turno o mando de campo é rubro-negro e, portan...