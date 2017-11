FGF anuncia convocação da seleção goiana de futebol

A Federação Goiana de Futebol (FGF) apresentou nesta sexta-feira a convocação de jogadores e comissão técnica da Seleção Goiana de futebol, que disputará a partir do dia 29 deste mês a Copa de Seleções Estaduais sub-20. A previsão é que a final do torneio, organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), seja no dia 17 de dezembro.

Ao todo, serão cinco fases. Por estar melhor classificada no ranking da CBF, a seleção goiana participará da competição a partir da 2ª fase. Serão oito grupos com três agremiações cada, os goianos estão na Chave 8 ao lado da seleção da Bahia e de uma seleção classificada da 1ª fase. Roraima, Rondônia, Tocantins e Amapá disputam a vaga. A sede do grupo será em Goiânia.

Durante a fase de grupos, as equipes se enfrentam em turno único. Os oito primeiros colocados avançam à fase eliminatória, que será disputada no formato mata-mata até a final do torneio.