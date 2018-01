FGF altera datas e horários de 4 partidas do Goianão

Para atender a grade da televisão, a Federação Goiana de Futebol alterou a data e horários de 4 partidas no 1º turno do Goianão. Na 3ª rodada o duelo entre Iporá e Grêmio Anápolis, que estava marcado para as 16h30, do dia 24/01 irá passar para as 20 horas. Na 4ª rodada, o clássico entre Vila Nova e Atlético, que iria acontecer no domingo (28), passa para o dia 27/01, às 17, no Serra Dourada.

Na 5ª rodada dois jogos sofreram alteração. Atlético e Anápolis teve o horário antecipado das 20h30 para às 19h30, a data e o local permanecem o mesmo, dia 31/01, no estádio Olímpico. O outro jogo que sofreu alteração foi a partida entre Goiás e Grêmio Anápolis, que iria acontecer às 20h30, mas passará para às 21h45 e manterá o mesmo dia e local, 31/01, na Serrinha.