Esporte Festa do acesso do Goiás tem pedido de casamento; veja vídeo Torcedor esmeraldino surpreendeu a namorada no intervalo do jogo entre Goiás e Brasil de Pelotas. Pedido aceito foi comemorado pela torcida nas arquibancadas

Apesar da derrota dentro de campo para o Brasil de Pelotas (1 a 0), a tarde foi de festa nas arquibancadas do Serra Dourada. E o motivo da comemoração não estava apenas relacionado ao acesso do Goiás para a Série A do Campeonato Brasileiro. Logo após o fim do primeiro tempo, uma cena curiosa surpreendeu os torcedores em volta. O vendedor Rafael Rocha, 23 anos, sacou ...