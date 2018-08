Esporte Ferrari domina 1° dia de treinos livres do GP da Bélgica Alemão Sebastian Vettel marcou o melhor tempo do primeiro treino e seu companheiro, o finlandês Kimi Raikkonen, no segundo, registrou a melhor marca do dia

A Ferrari dominou o primeiro dia de treinos do GP da Bélgica, no retorno da Fórmula 1 após o recesso de verão na Europa. Após o alemão Sebastian Vettel ser o mais rápido na primeira sessão desta sexta-feira, o finlandês Kimi Raikkonen dominou o segundo treino, cravando o melhor tempo do dia no Circuito de Spa-Francorchamps. Raikkonen registrou 1min43s355, supera...