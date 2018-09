Esporte Ferrari anuncia Leclerc e Raikkonen assina contrato com a Sauber para 2019 Monegasco assumirá posto na equipe italiana aos 21 anos. Campeão mundial em 2007, o piloto finlandês estreará na próxima temporada com 39 anos

A Ferrari anunciou nesta terça-feira uma surpreendente mudança em seu quadro de pilotos. O time italiano informou que o experiente finlandês Kimi Raikkonen vai deixar a equipe no fim do ano para defender a Sauber a partir de 2019. Para o seu lugar, os italianos terão o monegasco Charles Leclerc, que estreou na Fórmula 1 neste ano. Dreams do come true... I'll be dri...