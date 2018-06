Esporte Fernando Diniz não resiste à pressão e é demitido do Atlético-PR

Doze dias após a derrota por 2 a 0 para o Botafogo, a direção do Atlético-PR se reuniu e entendeu que era melhor desligar o técnico Fernando Diniz, que não conseguiu engrenar no Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira. O treinador não resistiu à pressão da torcida, que vinha insatisfeita com a zona de rebaixamento e uma das piores campanhas da temporada. Em 21 jogos f...