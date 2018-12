Esporte Fernando Diniz é anunciado como novo técnico do Flu e assina vínculo de um ano Comandante assinou vínculo para dirigir a sua nova equipe até o final de 2019

O Fluminense anunciou oficialmente, na tarde desta quarta-feira (19), a contratação do técnico Fernando Diniz. Ex-jogador do clube carioca, ele chega para ocupar o posto que ficou vago após a saída de Marcelo Oliveira, demitido após a eliminação da equipe tricolor diante do Athletico-PR na semifinal da Copa Sul-Americana e em plena semana final de disputa do Campeonato B...