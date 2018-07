Esporte Fernandes ressalta campanha regular do Atlético e mira entrar no G4 nas próximas rodadas O volante rubro-negro é o terceiro jogador da Série B com mais roubadas de bola, foram 40

Com uma campanha regular na Série B, o Atlético está próximo do G4. O rubro-negro ocupa a 6ª colocação, com 27 pontos, o mesmo número do Avaí, 4º colocado. Faltando dois jogos para o final do primeiro turno, o objetivo dos jogadores do Dragão é somar o máximo possível de pontos para brigar pelas primeiras colocações. "É uma campanha boa, regular. O grupo está f...