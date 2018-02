Ferj diz que semifinal entre Fla e Botafogo será no Engenhão ou em Volta Redonda

A Federação Carioca de Futebol (Ferj) deixou em aberto o local da semifinal da Taça Guanabara entre Flamengo e Botafogo. Como o estádio do Maracanã está em manutenção, a entidade informou que a partida pode acontecer no Engenhão ou no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.



Flamengo e Botafogo ainda não chegaram a um consenso sobre o local do duelo da semifinal. O time rubro-negro cogita, inclusive, levar a partida para outro Estado. O Botafogo restringiu para os dois estádios indicados pela Federação Carioca.



Segundo a Ferj, os clubes entrarão em acordo nesta terça-feira, quando deve enfim ser divulgado o palco do jogo. O clássico carioca está marcado para acontecer no próximo sábado, às 16h30.



Em nota divulgada nesta segunda-feira (5), a Ferj definiu apenas o local da outra semifinal, entre Boavista e Bangu, que acontecerá no estádio do Engenhão, na próxima quinta-feira, às 17 horas.