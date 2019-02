Esporte Ferj confirma: 'Não haverá futebol no estado do Rio de Janeiro no fim de semana' Entidade confirma adiamento dos semifinais do Campeonato Carioca

Por meio do Twitter, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) confirmou que não haverá jogos no estado no fim de semana. Estão adiadas as semifinais do Campeonato Carioca, que teria jogos no sábado (Flamengo x Fluminense) e domingo (Vasco x Resende), assim como as partidas de todas as categorias do futebol carioca. Twitter oficial da Feder...