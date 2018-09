Esporte Ferido, Dragão pega a Ponte e suas armas Atlético recebe Macaca, com dois ex-atleticanos na comissão técnica. Time goiano quer vitória e volta a G4

O jogo é um só, mas o Atlético tem uma série de adversários à frente, nesta terça-feira à noite, no retorno ao Estádio Antônio Accioly após a primeira goleada sofrida nesta Série B - 4 a 1 para o Londrina. Assim, às 19h15, o Dragão busca o terceiro triunfo no novo estádio, sobre a Ponte Preta, que joga com “injeção de ânimo” aplicada pela direção no elenco e os “reforços”...