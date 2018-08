Esporte Fenômeno dos negócios: Ronaldo está perto de anunciar compra de clube espanhol De acordo com o programa "El Larguero", o ex-jogador irá pagar 30 milhões de euros

(ANSA) - O ex-atacante Ronaldo "Fenômeno" está muito próximo de se tornar o novo presidente e acionista majoritário do Real Valladolid, clube que disputa a primeira divisão do Campeonato Espanhol, informou a imprensa local. De acordo com o programa "El Larguero", Ronaldo irá pagar 30 milhões de euros para adquirir o clube e ajudará o Real Valladolid a quitar sua dí...