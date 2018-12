Esporte Fenômeno da natação, norte-americana Missy Franklin se aposenta aos 23 anos Com dores crônicas no ombro, nadadora americana que surpreendeu o mundo ao conquistar quatro ouros em Londres 2012 se despede das piscinas

O mundo da natação perdeu nesta quarta-feira um de seus fenômenos dos últimos tempos. E de forma muito precoce. Com dores crônicas no ombro, a norte-americana Missy Franklin, aos 23 anos, anunciou através das redes sociais a sua aposentadoria das competições oficiais. A nadadora dos Estados Unidos chamou a atenção do mundo quando, na Olimpíada de Londres, em 2012, co...