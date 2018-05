Esporte Feliz com convocação, Cássio vibra: 'Não ligo por ser o terceiro goleiro' O goleiro se apresenta à seleção brasileira na segunda-feira (21), em Teresópolis

A convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo da Rússia, anunciada na segunda-feira (14), deixou o goleiro Cássio, do Corinthians, extremamente realizado. O jogador disse nesta terça-feira (15), em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava, que realizou um sonho ao ser chamado pelo técnico Tite e não se incomoda em ser o terceiro goleiro, já que o titular deve s...