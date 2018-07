Esporte Felipe Silva deixa o Tigrão para ir jogar no futebol coreano No colorado, o atacante disputou 7 partidas e não marcou nenhum gol

O Vila Nova anunciou nesta terça-feira (3), por meio de suas redes sociais, que o atacante Felipe Silva não faz mais parte do plantel colorado. O jogador, de 26 anos, que foi contratado para jogar a Série B, acertou a sua ida para o futebol asiático, ele irá jogar no Gwangju FC, da Coréia do Sul. O atacante chegou ao colorado vindo do Votuporanguense e estreou na 6ª ...