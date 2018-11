Esporte Felipe Melo celebra título pelo Palmeiras: 'Queria fazer história aqui' Jogador reencontrou seu melhor momento após a chegada de Felipão ao comando do clube alviverde

Após a conquista do título do Campeonato Brasileiro de 2016, a direção do Palmeiras partiu para o mercado atrás de um volante com a "cara" da Copa Libertadores. Pouco tempo depois, Felipe Melo desembarcava na Academia de Futebol. Depois de dez anos na Europa, ele chegou e disse que se precisasse "dar tapa na cara de uruguaio", ele daria. Ganhou a torcida e foi profético. ...