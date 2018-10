Esporte Felipe Massa fica em 10º lugar em seu primeiro teste coletivo na Fórmula E Piloto de 37 anos disputou 16 temporadas na Fórmula 1 e deixou a categoria no final de 2017. No seu primeiro teste, a melhor volta do brasileiro foi 1min18s176

Felipe Massa fez seu primeiro treino na Fórmula E, nesta terça-feira, em Valência, na Espanha. O piloto de 37 anos, da equipe Venturi, completou a melhor das suas 32 voltas em 1min18s176, 0s623 mais lento que o britânico Alexander Sims, da BMW, o mais rápido do dia, com 1min17s553. Após 16 temporadas na Fórmula 1, Massa deixou a categoria no fim de 2017. Este ano já...