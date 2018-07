Esporte Felipe Massa disputará Corrida do Milhão em Goiânia Piloto de 37 anos será a principal atração da prova goianiense. Aposentado da Fórmula 1, Massa já disputou uma prova da temporada da Stock Car, em março, na corrida de duplas

O piloto Felipe Massa vai disputar a Corrida do Milhão, em Goiânia, no dia 5 de agosto. Aposentado da Fórmula 1 desde o fim do ano passado, o paulista de 37 anos já disputou a corrida de duplas, que abriu a temporada da Stock Car, em março, correndo ao lado de Cacá Bueno. A Corrida do Milhão chega a sua 10ª edição e será a 3ª vez que Goiânia recebe a principal etapa ...