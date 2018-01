Felipe Garcia chega para acertar com o Goiás

Especulado desde dezembro para reforçar o Goiás, o meia-atacante Felipe Garcia, de 27 anos, deverá chegar a Goiânia nesta quarta-feira (17) para definir o acerto dele com o alviverde. "Está bem adiantado. Ele (Felipe Garcia) já conseguiu a liberação do clube em que estava (Nagoya Grampus, do Japão). Agora, vamos conversar, definir o tempo de contrato e alguns detalhes. Mas, com o jogador, já está tudo acertado", revelou o vice de futebol do Goiás, Mauro Machado, na noite de terça-feira (16), logo após reunião da diretoria esmeraldina.

A liberação de Felipe Garcia, junto ao Nagoya Grampus, ficou facilitada após o clube japonês, que contratou o atacante Jô (ex-Corinthians). Na sua melhor temporada, Felipe Garcia fez 16 gols pelo Brasil (RS) em 2016. O jogador, à época, virou sonho de consumo de clubes do futebol brasileiro e do exterior.

Assim, Felipe Garcia será a 13ª contratação do Goiás para 2018. O que chama a atenção é que, com ele, o clube goiano passará a ter cinco jogadores que já passaram pelo Brasil (RS): o zagueiro Eduardo Brock, o volante João Afonso, o lateral esquerdo Breno e o meia atacante Rafinha. Outro ex-jogador do Xavante, que foi parceiro de Felipe Garcia, atualmente está no Vila Nova - o atacante Ramon.