Felipão se apresenta nesta sexta e dirige Palmeiras domingo contra o América-MG

A terceira passagem do treinador Luiz Felipe Scolari no Palmeiras vai ter início neste domingo, às 16 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, no confronto contra o América-MG, válido pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contratado para substituir Roger Machado, demitido na semana passada após a derrota para o Fluminense, Felipão será apresentado...