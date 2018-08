Esporte Felipão reestreia com empate no Palmeiras Alviverde paulista empatou sem gols com o América-MG, em Belo Horizonte

Três campeonatos em andamento e nove partidas apenas no mês de agosto fizeram com que Luiz Felipe Scolari optasse por estrear, pela terceira vez, no comando do Palmeiras dosando as energias do elenco. Ontem, em Belo Horizonte, a equipe enfrentou o América-MG com o time quase reserva - apenas o goleiro Weverton e meia Moisés, dos considerados titulares, começaram a par...